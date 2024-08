Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials fällt am Montagmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 88,02 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 88,02 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 87,98 EUR. Bei 88,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 39.667 Stück.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 15,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 25,88 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,26 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 116,88 EUR an.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,26 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

