Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 87,56 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 87,56 EUR ab. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 87,54 EUR. Bei 88,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 87.982 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 18,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,49 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,26 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 116,88 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

