Notierung im Blick

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Mittag freundlich

12.09.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 92,40 EUR.

Wer­bung

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 92,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 92,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 44.967 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 12,12 Prozent zulegen. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR ab. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 41,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 116,88 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt. Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 11,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie Heidelberg Materials-Analyse: JP Morgan Chase & Co. verleiht Heidelberg Materials-Aktie Overweight in jüngster Analyse Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com