Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 09:05 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 92,16 EUR. Bei 92,18 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.988 Heidelberg Materials-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 12,41 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,21 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,25 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 116,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,23 EUR je Aktie aus.

