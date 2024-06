Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit KursVerlusten

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 97,80 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 97,80 EUR. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 97,80 EUR. Bei 99,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.369 Heidelberg Materials-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 103,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,93 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,29 Prozent.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,20 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 30.07.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,46 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

