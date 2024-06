Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 99,18 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 99,18 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 98,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 99,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.259 Heidelberg Materials-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 103,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 4,46 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,24 EUR ab. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 52,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,00 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,00 EUR.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

