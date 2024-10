Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagmittag leichter

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 97,98 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 97,98 EUR ab. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 97,64 EUR. Bei 98,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.963 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. Gewinne von 5,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2023 auf bis zu 65,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,23 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 116,59 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,08 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

