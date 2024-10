Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Heidelberg Materials im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 97,48 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 97,48 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 97,34 EUR aus. Bei 98,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 84.156 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,28 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2023). Abschläge von 33,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,23 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 116,59 EUR aus.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone