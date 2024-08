Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials steigt am Montagvormittag

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 90,80 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 90,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 90,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.711 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,10 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2023 auf bis zu 65,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 39,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,26 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 116,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,26 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

