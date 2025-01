Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 130,25 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 130,25 EUR zu. Bei 130,40 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 129,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 147.614 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 20.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 81,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 37,41 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,24 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,79 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,22 EUR je Aktie belaufen.

