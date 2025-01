Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Nachmittag freundlich

Heidelberg Materials im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 132,00 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 132,00 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 132,55 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 188.374 Stück.

Bei 132,55 EUR markierte der Titel am 21.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Am 24.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 81,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 38,24 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,24 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,79 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,22 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

