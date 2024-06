Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Freitagmittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 93,50 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 93,50 EUR abwärts. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 93,10 EUR. Bei 95,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 69.296 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 10,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,22 Prozent.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,00 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,46 EUR je Aktie.

