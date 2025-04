Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 155,90 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 155,90 EUR abwärts. Bei 155,30 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 145.240 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 182,20 EUR erreichte der Titel am 26.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 14,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,60 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 45,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,78 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 164,43 EUR aus.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 13,02 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

