Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 91,22 EUR zu.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 91,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 91,50 EUR. Bei 91,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 27.819 Aktien.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 13,57 Prozent zulegen. Am 21.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,26 EUR. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 116,88 EUR.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 11,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

