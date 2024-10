Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteidigt am Montagvormittag Tendenz

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Mit einem Kurs von 98,68 EUR zeigte sich die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 98,68 EUR zeigte sich die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 98,86 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 98,50 EUR aus. Mit einem Wert von 98,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.638 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 4,99 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,24 EUR am 21.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 33,89 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,23 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,59 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Heidelberg Materials die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 11,17 EUR im Jahr 2024 aus.

