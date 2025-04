Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 161,20 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 161,20 EUR abwärts. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 158,80 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 83.714 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (182,20 EUR) erklomm das Papier am 26.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,03 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 46,90 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,70 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 169,17 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,92 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

