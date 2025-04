Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 161,25 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 161,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 158,80 EUR aus. Bei 160,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 128.212 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Bei 182,20 EUR erreichte der Titel am 26.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,99 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,60 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,70 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 169,17 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

