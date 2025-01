Notierung im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials legt am Donnerstagnachmittag zu

23.01.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 134,05 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 134,05 EUR zu. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 134,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 123.186 Heidelberg Materials-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,20 EUR) erklomm das Papier am 23.01.2025. Gewinne von 0,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 39,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,24 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,79 EUR. Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,22 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag mit Gewinnen Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Verluste Heidelberg Materials Anleger sehen Wachstumschancen in den USA - Aktie weiter auf Rekordkurs

