Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 179,50 EUR zu.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 179,50 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 180,70 EUR an. Bei 178,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 65.441 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (191,05 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,43 Prozent. Bei 85,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,31 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,74 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 181,46 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,79 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

