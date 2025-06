Kurs der Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Mittag an

23.06.25 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 179,20 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 179,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 180,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 176,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 101.338 Heidelberg Materials-Aktien. Am 14.05.2025 markierte das Papier bei 191,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 85,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 52,23 Prozent sinken. Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,75 EUR aus. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 182,71 EUR. Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,70 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren verdient DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com