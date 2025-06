Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 173,65 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 173,65 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 175,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 173,55 EUR. Bei 174,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 42.914 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 191,05 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 9,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,60 EUR ab. Mit Abgaben von 50,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,75 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 182,71 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

