Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag leichter

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 177,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 177,70 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 176,95 EUR ab. Bei 176,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 9.426 Aktien.

Am 14.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 191,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,75 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 182,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

