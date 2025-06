Kurs der Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Mittwochvormittag

18.06.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 180,85 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 180,85 EUR. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 180,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 178,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.724 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 191,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 5,64 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,60 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 52,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,75 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 182,71 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an. Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen. Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor einem Jahr abgeworfen Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

