Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Mittag ins Minus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 177,70 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 177,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 175,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 177,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 61.420 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 191,05 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,51 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,60 EUR am 06.08.2024. Abschläge von 51,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,75 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 182,71 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

