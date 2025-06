Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag billiger

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 179,50 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 179,50 EUR. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 175,75 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 177,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 181.307 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 191,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2025). Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 6,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,60 EUR am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 52,31 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,75 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 182,71 EUR an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor einem Jahr abgeworfen

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen