Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 177,85 EUR zu. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 178,50 EUR. Bei 177,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.662 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 191,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,42 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,60 EUR am 06.08.2024. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 107,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,75 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 182,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 12,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

