Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Vormittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 177,85 EUR.

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 177,85 EUR. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 177,45 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 177,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.941 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 7,42 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,60 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,75 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 182,71 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

