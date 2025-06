Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 177,05 EUR nach.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 177,05 EUR. Bei 175,90 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 176,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 196.765 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (85,60 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,75 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 182,71 EUR an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,70 EUR im Jahr 2025 aus.

