Heidelberg Materials Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Heidelberg Materials

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 94,22 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 94,22 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 94,22 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 54.572 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 103,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 9,05 Prozent niedriger. Am 21.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 30,76 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,00 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 11,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

