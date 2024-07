Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 97,70 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 97,70 EUR. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 97,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.613 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 103,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 5,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.10.2023 (65,24 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 33,22 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,28 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 116,33 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,58 EUR je Aktie.

