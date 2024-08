Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 94,34 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Heidelberg Materials-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 94,34 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 94,38 EUR. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 94,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.721 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Gewinne von 9,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,24 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 30,85 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,26 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 116,88 EUR.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,26 EUR fest.

