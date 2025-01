Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 134,60 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 134,60 EUR. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 134,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 135,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123.008 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.02.2024 (81,94 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 39,12 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,27 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 138,79 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 11,22 EUR im Jahr 2024 aus.

