Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Dienstagmittag fester

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 94,28 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 94,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 94,64 EUR. Bei 94,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 38.568 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 9,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.10.2023 (65,24 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,26 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 116,88 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Heidelberg Materials die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

