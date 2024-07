Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 95,78 EUR abwärts.

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 95,78 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 94,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 94,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 163.494 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 46,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2023 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,28 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,33 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Heidelberg Materials dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

