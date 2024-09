Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag im Minusbereich

Heidelberg Materials im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 98,60 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 98,60 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 97,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.607 Heidelberg Materials-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 4,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 51,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,25 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 116,88 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,22 EUR je Aktie.

