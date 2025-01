Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 136,05 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 136,05 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 135,70 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 137,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.367 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,36 Prozent. Am 14.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,94 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,27 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,79 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Heidelberg Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,22 EUR je Aktie aus.

