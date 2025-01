Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag in Grün

Heidelberg Materials im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 136,75 EUR zu.

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 136,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 137,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,00 EUR. Zuletzt wechselten 5.630 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 0,84 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,94 EUR. Dieser Wert wurde am 14.02.2024 erreicht. Mit Abgaben von 40,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,27 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,79 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

