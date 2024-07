Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 96,34 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 96,34 EUR ab. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 98,50 EUR. Zuletzt wechselten 133.099 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Gewinne von 7,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 32,28 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,28 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 118,25 EUR an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Heidelberg Materials dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,43 EUR je Aktie.

