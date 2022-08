HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Dienstagvormittag tiefer

Das Papier von HeidelbergCement gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 02.08.2022 09:22:00 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 48,24 EUR abwärts. In der Spitze büßte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 48,16 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,42 EUR. Zuletzt wechselten 12.555 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Bei 76,92 EUR markierte der Titel am 14.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 37,29 Prozent Plus fehlen der HeidelbergCement-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 43,40 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HeidelbergCement-Aktie 11,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HeidelbergCement-Aktie bei 59,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HeidelbergCement am 11.05.2022. Das vergangene Quartal hat HeidelbergCement mit einem Umsatz von insgesamt 4.724,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.466,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,78 Prozent gesteigert.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.11.2023 wird HeidelbergCement schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HeidelbergCement im Jahr 2022 8,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HeidelbergCement