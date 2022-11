HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Freitagvormittag mit Aufschlag

Um 09:22 Uhr stieg die HeidelbergCement-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 47,31 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,40 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.000 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Bei 68,08 EUR markierte der Titel am 16.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HeidelbergCement-Aktie. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,15 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HeidelbergCement-Aktie bei 55,32 EUR.

Am 28.07.2022 hat HeidelbergCement in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,87 Prozent auf 4.427,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.466,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.03.2023 dürfte HeidelbergCement Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,07 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HeidelbergCement