HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Vormittag billiger

Das Papier von HeidelbergCement gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 42,94 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die HeidelbergCement-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,65 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,81 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.090 HeidelbergCement-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HeidelbergCement-Aktie somit 36,93 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,73 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 10,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die HeidelbergCement-Aktie im Durchschnitt mit 57,85 EUR.

Am 28.07.2022 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.427,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.466,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte HeidelbergCement Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von HeidelbergCement rechnen Experten am 09.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HeidelbergCement einen Gewinn von 8,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

Was Analysten von der HeidelbergCement-Aktie erwarten

HeidelbergCement-Aktie verlustreich: Heidelberg Materials schließt zeitweilige Produktionsstops nicht aus

HeidelbergCement präsentiert sich künftig als Heidelberg Materials - HeidelbergCement-Aktie etwas fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement