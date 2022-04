HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Vormittag mit KursVerlusten

Die HeidelbergCement-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 50,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der HeidelbergCement-Aktie ging bis auf 50,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 59.941 HeidelbergCement-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 81,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 47,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HeidelbergCement-Aktie mit einem Verlust von 6,73 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der HeidelbergCement-Aktie wird bei 70,00 EUR angegeben.

Am 12.05.2022 hat HeidelbergCement die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HeidelbergCement 1,81 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,46 Prozent zurück. Hier wurden 4,47 Milliarden EUR gegenüber 4,72 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von HeidelbergCement wird am 12.05.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz am 23.03.2023.

In der HeidelbergCement-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HeidelbergCement