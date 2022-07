HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement macht am Vormittag Boden gut

Die HeidelbergCement-Aktie konnte um 06.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 44,27 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HeidelbergCement-Aktie sogar auf 44,36 EUR. Bei 43,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten HeidelbergCement-Aktien beläuft sich auf 32.302 Stück.

Am 29.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,98 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,42 EUR. Dieser Wert wurde am 30.06.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 0,34 Prozent würde die HeidelbergCement-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,95 EUR an.

Am 11.05.2022 hat HeidelbergCement die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.724,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.466,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte HeidelbergCement möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

In der HeidelbergCement-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

