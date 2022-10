HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement wird am Mittag ausgebremst

Der HeidelbergCement-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 40,74 EUR. Der Kurs der HeidelbergCement-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,72 EUR nach. Bei 41,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 184.779 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2022 auf bis zu 68,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HeidelbergCement-Aktie 5,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 58,07 EUR an.

Am 28.07.2022 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,87 Prozent auf 4.427,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.466,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte HeidelbergCement am 03.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie unter Druck: Heidelberg Materials übernimmt JEV Recycling

Was Analysten von der HeidelbergCement-Aktie erwarten

HeidelbergCement-Aktie verlustreich: Heidelberg Materials schließt zeitweilige Produktionsstops nicht aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement