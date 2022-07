HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Freitagmittag im Plus

Um 08.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das HeidelbergCement-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 46,51 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HeidelbergCement-Aktie sogar auf 46,53 EUR. Bei 44,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der HeidelbergCement-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 221.513 Stück gehandelt.

Am 29.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 76,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 39,58 Prozent Plus fehlen der HeidelbergCement-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 43,40 EUR. Mit Abgaben von 7,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,45 EUR an.

Am 11.05.2022 hat HeidelbergCement die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat HeidelbergCement mit einem Umsatz von insgesamt 4.724,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.466,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,78 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte HeidelbergCement am 28.07.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Experten taxieren den HeidelbergCement-Gewinn für das Jahr 2022 auf 8,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HeidelbergCement