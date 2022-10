HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement zündet am Dienstagnachmittag Kursrakete

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,1 Prozent auf 44,07 EUR zu. In der Spitze legte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 44,14 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 42,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 314.850 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,08 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,27 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,73 EUR ab. Der derzeitige Kurs der HeidelbergCement-Aktie liegt somit 13,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,25 EUR für die HeidelbergCement-Aktie aus.

HeidelbergCement ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.427,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.466,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 03.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von HeidelbergCement veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass HeidelbergCement im Jahr 2022 8,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

