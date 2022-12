HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Montagnachmittag gesucht

Um 04:22 Uhr sprang die HeidelbergCement-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 52,56 EUR zu. Im Tageshoch stieg die HeidelbergCement-Aktie bis auf 52,72 EUR. Bei 51,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 135.360 HeidelbergCement-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 68,08 EUR. 22,80 Prozent Plus fehlen der HeidelbergCement-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,71 Prozent würde die HeidelbergCement-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,57 EUR je HeidelbergCement-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte HeidelbergCement am 28.07.2022 vor. Der Umsatz wurde auf 4.427,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.958,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die HeidelbergCement-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der HeidelbergCement-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 21.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass HeidelbergCement im Jahr 2022 8,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie tiefer: Heidelberg Materials kauft Mick George

HeidelbergCement-Aktie in Rot: JPMorgan hebt Heidelberg Materials-Ziel an

HeidelbergCement-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement