HeidelbergCement Aktie News: Anleger schicken HeidelbergCement am Mittwochnachmittag ins Minus

Das Papier von HeidelbergCement gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 20.07.2022 16:22:00 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 48,62 EUR abwärts. Die HeidelbergCement-Aktie sank bis auf 48,04 EUR. Bei 49,81 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der HeidelbergCement-Aktie belief sich zuletzt auf 404.840 Aktien.

Am 29.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 76,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HeidelbergCement-Aktie 36,84 Prozent zulegen. Am 06.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HeidelbergCement-Aktie 12,03 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,87 EUR je HeidelbergCement-Aktie an.

Am 11.05.2022 hat HeidelbergCement in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.724,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.466,00 EUR in den Büchern standen.

HeidelbergCement dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von HeidelbergCement rechnen Experten am 01.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,04 EUR fest.

