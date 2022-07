HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement gewinnt am Vormittag an Boden

Um 21.07.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von HeidelbergCement zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 49,17 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HeidelbergCement-Aktie bisher bei 49,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.716 HeidelbergCement-Aktien.

Am 29.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.07.2022 Kursverluste bis auf 43,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,87 EUR für die HeidelbergCement-Aktie.

HeidelbergCement gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.724,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.466,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von HeidelbergCement rechnen Experten am 01.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,04 EUR je Aktie in den HeidelbergCement-Büchern.

