HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Um 22.07.2022 09:22:00 Uhr rutschte die HeidelbergCement-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 48,11 EUR ab. Das Tagestief markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 47,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.769 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Bei 76,98 EUR erreichte der Titel am 29.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 37,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,40 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Abschläge von 10,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,87 EUR für die HeidelbergCement-Aktie.

Am 11.05.2022 lud HeidelbergCement zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Beim Umsatz wurden 4.724,00 EUR gegenüber 4.466,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte HeidelbergCement die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,10 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HeidelbergCement